Les prix de certains produits agricoles, comme les fruits et les légumes, devraient enregistrer une baisse progressive à partir de la 2ème moitié du mois de ramadan. C’est ce qu’a indiqué, vendredi 7 avril 2023, Ramzi Trabelsi, directeur de l’Observatoire des prix et de l’approvisionnement au ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Cité par l’agence Tunis Afrique Presse, Trabelsi a souligné que les prix du poivron, des tomates et de la pomme de terre vont connaître une nette baisse, au cours des prochaines semaines.

Pour leur part, les prix de la fraise connaîtront eux aussi un trend baissier au cours de la prochaine période, et ce malgré la baisse de production enregistrée récemment.

En revanche, il pense que les prix d’autres variétés de fruits seront en hausse, au cours de la deuxième moitié du mois de ramadan, essentiellement ceux d’arrière-saison, comme les melons et les pastèques entre autres.

Pour cela, il invite le consommateur à ne pas acheter les produits dont les prix connaissent une hausse vertigineuse.

S’agissant des prix de détails, le directeur de l’Observatoire des prix et de l’approvisionnement a souligné qu’ils ont connu une instabilité. En effet, le prix de l’ognon a connu une baisse de 10% par rapport au prix enregistré le premier jour de ramadan, alors que le petit pois a connu une faible baisse, entre 2 et 5%.

S’agissant des poivrons doux et forts, leurs prix ont enregistré une hausse variant entre 12 et 15%.

Idem pour le prix des tomates (hausse entre 6 et 9%), alors que ceux (prix) de la pomme de terre ont connu une stabilité, a-t-il encore indiqué.

Les prix des agrumes (Thomson et Chami) ont enregistré une hausse de 10 à 15%, a affirmé Trabelsi, expliquant cette augmentation par la fin de la saison qui a débuté au cours du mois de novembre 2022.

S’agissant des dattes, leurs prix ont enregistré une baisse de 2% par rapport au début du mois du jeûne.

Pour ce qui est des prix des viandes rouges, le directeur de l’Observatoire des prix et de l’approvisionnement a souligné qu’ils ont enregistré une baisse de 6% (viande ovine) et 1% pour la viande bovine.

Il y a lieu de rappeler qu’au cours du mois de mars 2023, la Tunisie a enregistré un taux d’inflation de 10,3% et une hausse des produits des produits alimentaires.