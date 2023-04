La fève de cacao est la principale composante du chocolat. Et il se trouve qu’elle est essentiellement produite sur le continent africain, précisément dans quatre pays, à savoir la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, soit trois pays de l’Afrique de l’Ouest, et un pays de l’Afrique centrale. A eux seuls ils représentent les deux tiers de l’approvisionnement mondial.

En effet, la Côte d’Ivoire et le Ghana fournissent près de 50% de la production mondiale de cacao.

La Côte d’Ivoire est le champion incontesté en la matière, où le cacao est une source de revenus pour près de 8 millions d’Ivoiriens (World Cocoa Foundation).

Le pays fournit de 45% des fèves de cacao utilisées pour faire du chocolat dans le monde. Et selon les données de Statista, à elle seule, la Côte d’Ivoire a généré plus de 2,1 millions de tonnes métriques de fèves de cacao en 2022.

Le Ghana se classe en deuxième position, avec production de fèves de cacao en 2022 estimée à 689 000 tonnes métriques. Cette production devrait augmenter en 2022-2023 pour se situer à quelque 750 000 tonnes métriques.

Pour sa part et contrairement aux deux premiers, le Nigeria n’est pas un géant de la filière cacao ; il n’a produit que 238 000 tonnes de fèves de cacao en 2012-2013, et presque autant en 2022-2023, selon les données de Statista.

Le Cameroun complète le quatuor africain du cacao, avec une production de 225 000 tonnes de fèves de cacao en 2012-2013, et des production pour la saison 2022-2023 de 300 000 tonnes.

Et les 30% restants se partagent entre l’Indonésie et l’équateur…

Mais on notera qu’à l’instar des autres matières premières, les pays africains producteurs de cacao n’en profitent pas assez en termes de revenus, ce qui explique du reste la vague d’immigration vers l’Europe à via le Maghreb des Ivoiriens et des Nigérians notamment.

Quant aux pays producteurs de chocolat, ils sont quatre principaux, tous européens, en l’occurrence l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la Pologne, selon le site Investopedia.