Attijari Bank, tiendra son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 19/04/2023 à partir de 9h du matin, au siège social de la banque, sis au 24 rue Hédi KARRAY – Centre Urbain Nord – 1080 – Tunis, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour

suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil

d’Administration relatifs à l’exercice clos le 31/12/2022 ;

2. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

conclues au cours de l’exercice clos le 31/12/2022 et approbation desdites conventions ;

3. Lecture des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2022 ainsi

que du rapport général des Co-commissaires aux comptes y relatif, et approbation desdits états

financiers individuels et consolidés ;

4. Quitus aux administrateurs ;

5. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31/12/2022 ;

6. Fixation des rémunérations des administrateurs ;

7. Autorisation de l’émission d’emprunts obligataires ;

8. Cumul des fonctions des administrateurs ;

9. Pouvoirs en vue des formalités.