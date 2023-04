Un appel à candidatures vient d’être lancé au profit de 25 entreprises tunisiennes exportatrices ou potentiellement exportatrices de biens, sur les marchés africains, et ce afin de participer à une session de formation régionale intitulée “Comment exporter avec la ZLECAf”.

Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en partenariat avec le Centre international de commerce (ITC) et la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, cette formation de proximité a pour objectif la sensibilisation sur les opportunités que présente la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) et le renforcement des compétences des entreprises exportatrices et potentiellement exportatrices qui s’orientent vers les marchés africains.

La formation se déroulera en deux phases. La première phase consiste en une formation en ligne gratuite, englobant des thèmes variés dont : se préparer à l’exportation ; mener une étude de marché sur un marché africain ; développer un marché d’exportation en Afrique ; le financement du commerce intra-africain…

Quant à la deuxième phase, elle vise à assurer une formation de consolidation au profit des entreprises sélectionnées.

Les entreprises intéressées par cette formation sont invitées à postuler leurs candidatures, au plus tard le 5 avril 2022, à travers le lien suivant : https://forms.gle/GD1vgpMxxKoRLPQ16 .