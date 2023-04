La communication financière d’« ASSURANCES MAGHREBIA » et «MAGHREBIA VIE » aura lieu le jeudi 6 avril 2023 à 12h30 au siège de la Bourse de Tunis.

Cette communication sera animée par Monsieur Habib BEN HASSINE, Directeur Général et Madame Imen BOUHAMED, Directrice Comptable et Financier de la société, et portera sur les réalisations des deux sociétés et du group Maghrebia au titre de l’année 2022 ainsi que leurs perspectives d’avenir.