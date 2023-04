L’Observatoire tunisien de l’économie (OTE) appelle à mettre en place une panoplie de mesures, afin d’impulser le développement dans le gouvernorat de Médenine.

Dans un rapport intitulé ” Médenine : les atouts de son littoral constituent-ils un vrai potentiel de son développement ? “, publié lundi 3 avril 2023, l’OTE recommande la révision du cadre juridique et réglementaire organisant la pèche, le renforcement des moyens de contrôle pour faire face aux activités de pêches illégales, et l’encouragement de l’investissement dans les industries de transformation des produits de la mer.

Dans ce cadre, l’Observatoire rappelle que ” la pêche côtière est l’une des principales activités économiques de la région de Médenine, puisqu’elle représente 11% de la production nationale “.

Par ailleurs, il préconise de développer les activités touristiques dans la région, en mettant en place des lignes de financement, des aides publiques, des subventions, mais aussi en facilitant l’accès aux crédits pour les entrepreneurs dans cette filière.

Il a considéré indispensable, en outre, de développer le potentiel de la délégation d’Ajim qui dispose d’atouts géographiques, de sites historiques et écologiques capables de lancer des formes de tourismes alternatifs, tels que le tourisme durable, le tourisme équitable, l’écotourisme ou tourisme solidaire, l’agritourisme, le pescatourisme (tourisme maritime)…

Valorisation de la filière oléicole

L’OTE recommande également d’élaborer une stratégie régionale visant la valorisation de la filière oléicole, ainsi que l’exploitation des sous-produits (margine, bois, feuilles d’olivier, etc.), qui constituent des activités supplémentaires génératrices de revenus.

A rappeler que le gouvernorat de Médenine compte 4,775 millions oliviers répartis sur une superficie de 202 000 hectares.

Création d’un pôle technologique

Sur un autre registre, il invite à la création d’un pôle technologique dans la région qui comprend des institutions universitaires et de formation, des centres de recherche, un incubateur de projets, et à mettre en place un programme d’encouragement de création d’entreprises et de start-ups dans le domaine technologique, qui soient en lien avec le tissu économique de la région (agriculture et pêche, tourisme…).

Parallèlement, l’OTE réitère l’impératif de concevoir et de mettre en place des ” programmes de formation professionnalisante, certifiante et diplômante, orientée vers les besoins en qualification de main d’œuvre de la région (notamment en entrepreneuriat circulaire, en emploi vert…) “.

Investir dans les filières technologiques…

De même, il serait impératif, d’après l’OTE, d’investir dans les filières TIC de l’e-commerce, les applications mobiles, l’Intelligence Artificielle, GED (Gestion électronique des documents), les solutions de gestion de contenu…

L’Observatoire recommande, également, de mettre en place un programme de labellisation et de mise en place des Appellations d’origine contrôlée (AOC). Ce label protège le nom du produit dans toute l’Union européenne (UE). L’objectif étant de soutenir le développement des produits à grande valeur ajoutée (huile d’olive, agriculture biologique, viandes rouges et blanches, produits marins, produits dérivés animaliers, produits artisanaux..).