Le collectif “Youth for climate Tunisia” (Jeunes pour le climat) en Tunisie lance un appel aux autorités tunisiennes à déclarer l’état d’alerte climatique.

Ces jeunes qui militent pour que les décideurs fassent plus d’efforts face à la menace des changements climatiques ont récemment organisé un sit-in devant le Théâtre municipal de Tunis.

Ils ont appelé le président de la République à agir pour déclarer l’état d’alerte climatique et prendre des mesures urgentes à même “de contribuer à la protection de la planète et à la garantie d’un avenir durable pour les générations futures”. Ils ont lancé une pétition à signer en ligne pour faire entendre leurs voix aux décideurs.

Il y a lieu de rappeler que selon la Contribution déterminée au niveau national actualisée (CDNAA), en l’absence d’adaptation et de progrès technologique, les impacts des changements climatiques se traduiront notamment par une baisse des rendements et la réduction de la superficie des cultures arboricoles et céréalières, une perte de la fertilité des sols et de la superficie des terres cultivables.

Les projections climatiques prévoient une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de sécheresse prolongée. Celles-ci affecteront notamment la production en céréales qui chuterait de près de 40% à l’horizon 2050.

La baisse des rendements qui affectera les productions oléicoles pourrait atteindre 32%. La part de la production agricole dans le PIB national accuserait une diminution de 5% à 10% en 2030, selon les scénarios d’ouverture économique du secteur agricole.