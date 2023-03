Comme elle l’a déjà fait en Angola et au Zimbabwe, la Chine vient faire adopter par la Russie le yuan comme sa « devise principale pour ses réserves internationales et son commerce extérieur ».

C’est en tout cas ce que rapporte Business AM, qui assure également que c’est l’un des faits saillants de la visite de Xi Jinping, le président chinois à Moscou, il y a quelques jours.

Ceci est d’autant plus important que la Chine, deuxième économie mondiale, en a marre de l’ultra domination des échanges commerciaux du monde par le dollar américain.

En effet, «… le renminbi veut s’installer comme monnaie d’échange sur les marchés internationaux et la Russie va l’y aider. Mais Moscou n’a pas vraiment le choix », écrit Business AM.

D’ailleurs, en s’affranchissant du dollar en adoptant le yuan, la Russie tombe ainsi dans une nouvelle dépendance, celle de l’Empire du Milieu. Et on s’étonne que cette “puissance“ accepte une telle situation, car les sanctions occidentales ont paradoxalement permis à la Russie de réaliser de performances exceptionnelles en termes de commerce extérieur. « En effet, en achetant moins à l’étranger à cause des restrictions et en continuant à exporter son gaz et son pétrole, la Russie affiche un excédent historique de sa balance commerciale. Ce qui a renforcé sa monnaie », écrit Challenges.

Alors, l’acceptation par Moscou de cette nouvelle dépendance “monétaire“ vis-à-vis de la Chine s’expliquerait par le fait que la Chine lui a dicté ses conditions pour lui venir en aide matérielle, essentiellement militaire.