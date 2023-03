Le Ramadan est l’un des mois les plus importants de l’année pour les musulmans, qui jeûnent du lever au coucher du soleil pendant une période allant de 29 à 30 jours. Pendant cette période, les habitudes alimentaires des musulmans changent considérablement.

La rupture du jeûne, appelée “Iftar”, est un moment très important pour les musulmans pendant le Ramadan. Les musulmans rompent leur jeûne avec une Datte, suivie de soupe, de salade et de plats principaux. Les plats principaux peuvent inclure des plats à base de viande, de riz, de légumes et de pain. Les musulmans mangent également des desserts sucrés tels que le baklava et le halva.

Le suhoor, le repas avant le lever du soleil, est également très important pendant le Ramadan. Il est recommandé de manger un repas riche en protéines et en fibres pour aider à fournir de l’énergie tout au long de la journée. Les aliments couramment consommés pendant le suhoor comprennent le pain, les œufs, les dattes, les noix, les yaourts et les céréales.

Dans de nombreux pays musulmans, il est également courant de consommer des boissons chaudes pendant le Ramadan, telles que le thé, le café et le lait chaud. Les boissons fraîches sont également populaires, surtout pendant les heures de nuit, pour aider à maintenir une bonne hydratation.

De nombreux pays musulmans ont également leurs propres plats traditionnels pour le Ramadan. En Iran, le plat principal pendant le Ramadan est le “haleem”, un ragoût épicé à base de viande et de céréales. En Indonésie, les musulmans consomment souvent des plats tels que le “nasi goreng” et le “sate” pendant le Ramadan.

En fin de compte, les habitudes alimentaires pendant le Ramadan varient considérablement selon les pays et les cultures musulmanes. Cependant, le Ramadan est un moment de partage et de convivialité, et les repas sont souvent l’occasion pour les familles et les amis de se réunir et de renforcer leurs liens.