La Cité de la culture accueillera la deuxième édition de la manifestation “Ramadan à la Cité” qui aura lieu du 25 mars au 20 avril 2023.

Théâtre de l’Opéra de Tunis (TOT) a annoncé que cette programmation est prévue pour “la première quinzaine de Ramadan” qui a commencé le jeudi 23 mars. Au line-up, des productions des divers pôles artistiques et autres réalisées par les partenaires du TOT, tels que les associations culturelles et les sociétés de production privées, a fait savoir la même source.

La liste complète des spectacles de “Ramadan à la cité” devra être bientôt dévoilée par les organisateurs.

Une partie des spectacles est publiée sur le site de la vente en ligne partenaire du Théâtre de l’Opéra. Deux spectacles sont au programme de ce week-end.

La soirée d’ouverture sera avec un spectacle qui s’intitule ” Chechtri ” en allusion à ce genre de malouf traditionnel. Les artistes Dorsaf Hemdani, Haïfa Yahyaoui et Mohamed Ali Chbil sont à l’affiche.

La grande salle du Théâtre de l’Opéra accueillera ce spectacle inaugural prévu le samedi 25 mars. Il sera suivi d’un spectacle artistique qui s’intitule ” Assayel ” d’Imed Amara qui aura lieu le dimanche 26 mars au Théâtre des régions.

La Troupe nationale tunisienne des arts populaires présentera des tableaux chorégraphiques qui ravivent le patrimoine immatériel national et l’héritage sonore et vestimentaire authentique de différentes régions tunisiennes. Ce spectacle entre style citadin et bédouin est une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis et le pôle Ballet des arts chorégraphiques. Il a été conçu spécialement cette soirée ramadanesque.

Les billets sont en vente au siège de la Cité de la Culture et en ligne sur la plateforme eazytick. Tous les spectacles commencent à 22h.