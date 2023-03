Recette :

Ingrédients :

1 litre de lait entier

1 tasse de crème fraîche

1/2 tasse de sucre

1/2 tasse de noix de coco râpée

1/2 tasse d’amandes effilées

1/2 tasse de pistaches hachées

1/2 tasse de raisins secs

8 tranches de pain rassis, coupées en petits morceaux

1 cuillère à soupe de beurre fondu

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C.

Beurrez un plat allant au four.

Dans une casserole, faites chauffer le lait, la crème et le sucre jusqu’à ébullition.

Ajoutez la noix de coco, les amandes, les pistaches et les raisins secs. Mélangez bien.

Dans le plat allant au four, disposez les morceaux de pain.

Versez le mélange de lait chaud sur le pain.

Badigeonnez le pain avec le beurre fondu.

Faites cuire au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit doré.

Servez chaud ou froid.

Intérêt culinaire : L’Umm Ali est un dessert délicieux et réconfortant qui est très apprécié pendant le mois de Ramadan en Arabie Saoudite. La combinaison de lait, de crème et de noix donne une texture crémeuse et croquante à la fois.

Poids calorique : environ 300 calories par portion.

Conseils : Après avoir mangé l’Umm Ali, il est recommandé de boire une tisane à base de menthe ou de camomille pour aider à la digestion.

Boisson : Jus de tamarin

_Nota: Les textes de la rubrique “Ramadan By ChatGPT” sont générés par l’IA ChatGPT à partir d’un plan de rédaction et des requêtes de notre équipe. Nous effectuons une validation globale et nous nous efforçons de minimiser les erreurs éventuelles autant que possible.