L’Association d’informatique et de gestion (AIG), en collaboration avec l’Université de Sfax (USF), lance, pour la première fois en Tunisie, le concours international « Mon innovation pédagogique en 120 secondes » pour soutenir la recherche de talent et la qualité de l’enseignement universitaire en Afrique.

Lancé officiellement le 20 mars 2023 dans tous les pays d’Afrique, ce concours a pour thématique “L’éducation au développement durable“.

En collaboration avec d’autres organismes et universités francophones dans différents pays, notamment le Gabon, le Cameroun, la RD Congo, ce concours est organisé dans le cadre de la Journée internationale des professeurs de français et ouvert à tous les enseignants et futurs enseignants utilisant le français comme langue d’enseignement.

Son objectif est de récompenser les meilleures innovations pédagogiques en Afrique, de promouvoir la culture de qualité et l’excellence en milieu universitaire et de soutenir la recherche de talent dans le domaine de l’enseignement.

Pourquoi une innovation pédagogique ?

Le concours « Mon innovation pédagogique en 120 secondes » a été créé en 2019 par l’Association des professionnels en sciences de l’éducation du Gabon (APSEG), en partenariat avec l’Institut français du Gabon (IFG) et la représentation de l’OIF en Afrique centrale. Cette initiative visait à stimuler l’enthousiasme des enseignants et célébrer la journée internationale des professeurs de français en encourageant la création d’innovations pédagogiques. Depuis lors, le concours a été organisé chaque année au Gabon.

Objectifs du concours

Le but de « Mon innovation pédagogique en 120 secondes » est de :

revitaliser l’enseignement du français en proposant des moyens innovants tels que la technologie et les jeux pour offrir une expérience d’apprentissage différente ;

renforcer les compétences des enseignants dans le système d’enseignement-apprentissage du français ;

encourager les jeunes à choisir le métier d’enseignant de français.

Un concours ouvert à tous les enseignants et futurs enseignants

Le concours international de l’année 2023 se concentre sur la proposition d’innovations en matière d’enseignement en langue française, toutes spécialités confondues. Cela repose sur la conviction que l’éducation est la clé pour atteindre de nombreux objectifs de développement durable.

Dans le cadre de l’éducation au développement durable, le comité de pilotage du concours encourage le développement de propositions d’innovations pédagogiques qui contribuent à atteindre les objectifs de développement durable.

Sélections nationales : deux candidats par pays sont retenus pour la sélection finale

Chaque pays participant au concours organise des sélections nationales entre mars et septembre 2023, au cours desquelles deux candidats sont sélectionnés pour la phase finale.

Les participants sont invités par les organisateurs à déposer leur vidéo explicitant une innovation pédagogique sur la page Facebook «Mon innovation pédagogique en 120 secondes» ou à l’envoyer par WhatsApp, ou encore par courrier électronique.

En 120 secondes, les participants proposent une stratégie, un outil, une astuce pour enseigner en langue française de façon innovante, attrayante et de plus en plus modère. Les participants sont appelés à réaliser une production audiovisuelle originale d’ordre didactique correspondante au thème du concours.

Conditions de participation

Etre enseignant/e utilisant le français dans sa pratique enseignante, en exercice ou à la retraite

Etre étudiant/e ou futur/e enseignant/e inscrit/e dans un établissement francophone de formation d’un des pays concernés

Proposer une candidature individuelle

Réaliser et poster une vidéo originale et innovante de 120 secondes en français

Rétrospective : Un regard sur les années précédentes

Au cours des années précédentes, les premiers prix ont varié et ont inclus des récompenses telles qu’un ordinateur, une formation en France ou au Sénégal, des livres, etc.

Dates importantes :

20 mars 2023 : Lancement officiel du concours

Mai 2023 : Réception des vidéos des participants (e) dans chaque pays

Juin 2023 : Invitation au vote du public en ligne et sélection nationale des 2 meilleures vidéos

23 novembre 2023 : Finale du concours au Cameroun. Sélection internationale des 3 lauréats et remise des prix.