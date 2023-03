L’événement annuel “Elu Produit de l’année” vient récompenserles efforts de ceux qui n’ont cessé d’améliorer notre quotidien.

Après l’Epargne 7ayya en 2022, STAR Assurances est, cette année, le triple lauréat dans le secteur des assurancespour ses produits TrikEsslama, Dar Esslama et Avenir Jeunesse.

La STAR se place ainsi comme étant un allié idéal chez ses souscripteurs, leur garantissant un présent paisible et un avenir meilleur.

Avec TrikEsslama,vous bénéficiez d’une couverture totale de votre véhicule et d’une assistance 24h/24 et 7jours/7 en cas d’accident ou de pannepour rouler en toute tranquillité. Pour plus de détails, cliquez ici.

Mais ce n’est pas tout ! Pour conduireen toute sérénité, il est important de garantir et d’assurer la sécurité des siens et de ses biens.

Dar Esslama est la formule optimale qui répond parfaitement à vos besoins, couvre votre foyer et les souvenirs qui y sont créés, tout en s’adaptant parfaitement à votre budget. Pour plus de détails, cliquez ici.

Et parce que rien ne vous importe plus que la réussite de vos enfants, Avenir Jeunesseleur offre tous les rêves possibles grâce à uneépargnequi les accompagne tout le long de leur scolarité et leur garantitune bourse convertible en capital. Pour plus de détails, cliquez ici.

Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance ! Votre satisfaction est notre priorité pour que vous puissiez encore et toujours

COMPTEZ SUR NOUS !