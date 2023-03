Deux livres tunisiens figurent parmi trois oeuvres traduites retenues pour la liste courte de la 17ème édition de Cheikh Zayed book Award, l’un des plus importants prix mondiaux consacré à la littérature et à la culture arabes.

Les œuvres de la liste courte, dans les catégories édition et technologie, culture arabe dans une autre langue et traduction, a été révélé, vendredi, sur le site de ce prestigieux prix du Centre de langue arabe d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

“Sarraq al-Kalimat: Bahth fi al-Intihal wa-Eilm at-Tahleel al-Nafsani wal-Fikr” du Tunisien Abdelaziz Chebil, paru aux éditions Dar Zayneb, en 2022, une traduction du Français vers l’Arabe, de “Voleurs De Mots: Essai Sur Le Plagiat, La Psychanalyse et La Pensée” de Michel Schneider.

“Al-Ibara wa-al-Mi’na: Dirasat fi Nathariyat al-A’amal al-Lughawiya” de Chokri Al Saadi, est une publication de l’Institut de traduction de Tunis, relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Ce livre publié en 2022 est une traduction, de l’Anglais vers l’Arabe, du livre “Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts” de John R. Searle.

Dans la même catégorie figure également “Al-Imbratoriya al-Khatabiya: Sinaat al-Khutaba wal-Haja” du Marocoain Lhoussine Banouhachim, publié en 2022, par Dar Alkitab Aljadeed. Ce livre est une traduction du Français vers l’Arabe de “L’Empire Rhétorique: Rhétorique et Argumentation” de Chaim Perelman.

Les trois oeuvres dans la liste courte de la catégorie traduction ont été présélectionnées parmi 11 oeuvres dans la longue liste.

La catégorie édition et technologie comprend trois maisons d’édition dont deux égyptiennes (ElAin Publishing et The Institute of Arabic Manuscripts) et une française (Sindbad Publishing).

La liste courte de la catégorie “Culture arabe dans une autre langue” comprend cinq oeuvres en Anglais, en Français et en espagnol.

En Anglais, “The Rise of the Arabic Book” de l’Allemande Beatrice Gruendler, publié par Harvard University Press, en 2020, et ” The Arabic Freud: Psychoanalysis and Islam in Modern Egypt” de l’Egyptienne Omnia El Shakry, publié par Princeton University Press, en 2017.

“De l’autre côté des croisades: L’Islam entre croisés et Mongols” du Français Gabriel Martinez Gros, publié chez Passés Composés, en 2021, et “L’invention du cadi. La justice des musulmans, des juifs et des chrétiens aux premiers siècles de l’islam” du Français Mathieu Tillier, est parue aux Editions de la Sorbonne en 2017.

La cinquième œuvre, en espagnol, est “Los moriscos antiguos murcianos: Expulsi?n, vuelta y permanencia (1609-1634)” de l’Espagnol José Pascual Mart?nez, publié par “Publicacions de la Universitat de Valencia” en 2022.

Les organisateurs ont annoncé que la 17ème édition de Cheikh Zayed book Award a décidé de retirer le prix des catégories littérature, jeune auteur et littérature jeunesse.

Les oeuvres demi-finalistes sont retenues parmi un total de 469 candidatures dans les différentes catégories dont 53 dans ” Edition et technologie “, 230 dans ” Traduction ” et 186 dans ” Culture arabe dans une autre langue “.