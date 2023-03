Ils sont venus. Ils ont vu. Ils ont gagné. Ils sont heureux et contents forcément. Ils se partagent 230 000 dinars en cadeaux !

Ils, ce sont les 220 gagnants du Jeu Quiz Jawhara Mobile by TT, lancé en juillet 2022, et qui ont reçu leur cadeau ce mercredi 15 mars 2023, lors d’une cérémonie organisée au Sheraton Tunis en leur honneur, par Tunisie Telecom et Jawhara Mobile TV, qui en sont les deux partenaires.

Précisons tout de suite que les cadeaux se déclinent en Play Station, voyage (à Istanbul dans un hôtel tout frais compris), matériels digitaux (TV, trottinettes électriques…), et bien entendu en monnaie sonnante et trébuchante.

Vous aurez compris que l’opérateur national des télécommunications continue sur sa lancée en gâtant à chaque fois ses clients via ses jeux concours, qu’on ne compte plus du reste.

Et on remarque que Tunisie Telecom varie et multiplie ses jeux concours, ce qui permet à chaque fois de toucher davantage de personnes, et ce d’autant plus qu’il y a de plus en plus d’intelligence dans l’organisation des jeux, avec l’utilisation du dialectal tunisien, comme nous l’a expliqué Ramzi Ayedi, le métronome de ces jeux chez Tunisie Telecom.