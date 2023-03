La Faculté des droits et des sciences politiques de Tunis a organisé un colloque international sur les nouveautés en droit sportif qui s’est terminé samedi.

L’avocat et expert en droit du sport, Fethi El Mouldi, a déclaré que l’arbitrage sportif est généralement le plus rapide en termes de prise de décision et de résolution des litiges. Il a également exprimé son espoir que le nouveau projet de loi sur les structures sportives puisse surmonter les difficultés liées à la résolution des conflits.

El Mouldi a ajouté que le Comité national d’arbitrage sportif (CNAS) est dans un état de mort clinique et que les associations ont souvent recours au Tribunal arbitral du sport (TAS) plutôt qu’au CNAS pour le règlement de leurs litiges.

L’avocat Maher Snoussi a appelé à la révision du principe de l’indépendance des structures sportives, en particulier en matière de litiges, tandis qu’Amel Essid a souligné l’importance de s’intéresser à la médiation pour résoudre les conflits sportifs.

Ahmed Soukra a également passé en revue l’évolution de l’expérience algérienne en matière de règlement des litiges depuis les années 1980.