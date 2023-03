Les travaux du 7e congrès national sur la lutte contre la douleur, organisé durant deux jours par l’Association pour l’éducation sanitaire en médecine d’urgence, ont démarré vendredi 10 mars 2023 à Sousse avec la participation de spécialistes en médecine de la douleur et des urgences.

A cette occasion, le chef de service de médecine d’urgence au CHU de Sahloul à Sousse et président de l’Association tunisienne de médecine d’urgence, Riadh Boukef, a déclaré que ce congrès vise l’échange des expériences et la mise en place des bases scientifiques et médicales similaires à celles adoptées dans les pays avancés.

“Des ateliers de travail seront organisés dans le cadre de ce congrès qui comprend également une présentation des nouvelles recherches en matière de médecine de douleur”, a-t-il précisé.

“Ces nouvelles recherches préconisent le changement des méthodes traditionnelles adoptées par les médecins urgentistes pour le traitement de la douleur”, a-t-il ajouté, relevant l’importance de traiter d’urgence les douleurs en premier lieu, puis se pencher sur leurs causes et l’instauration de nouvelles méthodes de traitements complémentaires aux médicaments telles que l’hypnose et le Yoga.