Une première session du “Programme de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des déchets solides dans les villes africaines” au profit de dix pays africains a été clôturé, vendredi 10 mars 2023 à Tunis.

Ce programme de formation, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération triangulaire avec l’appui financier et technique de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), s’étend sur trois ans (2023-2025) et profitera à 17 pays africains, a indiqué la directrice générale du CITET, Kmaira Ben Jannet.

La session 2023 qui s’est déroulée du 27 février au 10 mars 2023, a pour objectif de renforcer les capacités des participants de 10 pays africains francophones (le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, l’Algérie…), dans le domaine de gestion des déchets solides. Elle a permis d’échanger les expériences sur les nouvelles technologies et les nouvelles techniques et les bonnes pratiques adoptées dans ce domaine.

La finalité est de promouvoir la coopération nord-sud et sud-sud, et le partage d’expériences et de savoir-faire entre les pays africains dans le domaine de gestion de déchets solides, notamment via la Plateforme africaine des villes propres (ACCP), pour prévenir et atténuer les risques environnementaux, sanitaires et sociaux.

Selon le représentant-résident du bureau de la JICA en Tunisie, Shuhei UENO, ce programme de coopération triangulaire, mis en œuvre grâce à la coopération entre la Tunisie et le Japon pour contribuer au développement des pays africains, est l’un des résultats de la conférence TICAD-8, qui s’est tenue à Tunis au mois d’août 2022.

Pour rappel, le Japon s’est engagé, durant cette conférence, à financer des initiatives et actions visant à aider les pays africains à surmonter les crises et les défis auxquels ils sont confrontés.