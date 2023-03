L’exposition-événement “Mémoire” rend un hommage unique aux plus grands artistes, instrumentistes, paroliers, compositeurs, maestros … et les célébrités qui ont fait la gloire de la chanson tunisienne.

Exceptionnellement, le public peut utiliser des écouteurs afin de profiter pleinement de l’exposition “Mémoire” : 70 portraits, 12 dessins et 5 totems tactiles.

L’exposition documentaire “Mémoire” met ainsi en lumière et à l’honneur l’histoire de ceux et celles qui ont appris à chanter et à faire vivre le poème en rythme et en chœur, dans une édition qui se veut un pont aux couleurs d’hier et d’aujourd’hui.

Tout au long du hall du temple de l’art et de la culture, Cité de la culture Chedly Klibi à Tunis, se dressent 70 portraits sur 20 panneaux grand format. 70 portraits, 70 noms qui ont façonné la chanson tunisienne pour en devenir de véritables ambassadeurs de la chanson tunisienne.

Ils sont des compositeurs, instrumentistes, chefs d’orchestre, paroliers, chanteurs… des noms gravés dans la mémoire, jalousement conservés dans les archives et portés à jour lors de cette 21ème édition du festival de la chanson tunisienne.

L’exposition, informe un communiqué de presse du festival, donne à voir aussi dans une série de 6 grands panneaux, 12 dessins qui ne peuvent pas passer sous silence s’agissant de figures emblématiques de la scène artistique et musicale de la fin du 19ème siècle et début du 20ème: le poète le plus acclamé de son époque Mohamed Larbi Kabadi (1880-1961); le nouvelliste et parolier Ali Douagi (1909-1949); le poète, homme de lettres et doyen de ” Jamaat Taht Essour “, Abderrazzak Karabaka (1901-1945), l’écrivain et poète Ahmed Kheireddine (1905-1967); le poète et parolier Mahmoud Bourguiba (1909-1956); le poète, parolier et auteur du chant patriotique ” Beni Watani ” (chanté par Oulaya et composé par Chedly Anouar) Abdelmajid Ben Jeddou (1918-1994); le poète de la liberté et de la résistance, Mnaouar Smadeh (1931-1998); l’ancien doyen des journalistes tunisiens et poète, Hedi Abidi (1911-1985); l’oudiste Ali Sriti (1909-2007); le pianiste de talent Mohamed Lasram (1883-1961); et les deux chanteurs Khmaies Tarnane (1894-1964) et Mohamed Jamoussi (1910-1982).

Le comité d’organisation a également mis en place cinq totems tactiles équipés de casques d’écoute permettant de voir et d’écouter des extraits vidéo d’une sélection de soirées organisées lors des éditions précédentes dans l’enceinte de la Bonbonnière -le Théâtre municipal de Tunis- ainsi que des photographies des soirées de remise de prix …. Et parce que c’est un festival d’hier et aujourd’hui, des clins d’œil sur les candidats de cette 21ème édition sont aussi disponibles avec des extraits enregistrés lors de leurs séances de répétition pour les deux compétions de cette édition 2023.

Cette exposition a été organisée en collaboration avec la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), les Archives nationales de Tunisie, la Télévision tunisienne et l’agence Tunis Afrique Presse.