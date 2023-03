En marge de sa participation à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar s’est entretenu, mercredi 8 mars 2023 auUA Caire, avec ses homologues libyen, émirati et yéménite.

Lors de sa rencontre avec son homologue libyenne, Najla Mangoush, le ministre tunisien s’est enquis des derniers développements en Libye.

Cités dans un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux ministres ont fait part d’une volonté commune d’améliorer les relations bilatérales et de bien préparer les prochaines échéances bilatérales.

Les relations unissant la Tunisie aux Emirats arabes unis ont été à l’ordre du jour de l’entretien entre Nabil Ammar et son homologue émirati, Khalifa Shaheen al Marar. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale aux niveaux économique et commercial en vue d’accélérer la mise en œuvre les projets d’investissement en Tunisie.

D’autre part, la rencontre entre le chef de la diplomatie tunisienne et son homologue yéménite, Ahmed Awad Bin Mubarak, a été consacrée à l’examen des développements de la situation au Yémen et aux efforts arabes et onusiens déployés pour y prolonger la trêve.