Le crowdfunding, source de financement pour les PME?

Le crowdfunding ou financement participatif, une réponse aujourd’hui à l’insuffisance des financements pour les projets de création ou de reprise et de développement d’activités sur les marchés traditionnels, existe en Tunisie par la loi depuis le 18 août 2020. Ses textes d’application ont été promulgués en 2022, mais à ce jour, l’activité n’a pas encore démarré. Lire

La microfinance en Tunisie : bilan et défis à venir

Environ 200 associations sont aujourd’hui, actives dans le secteur de la microfinance et 90 associations font toujours l’objet de différends, a fait savoir le président de l’Association professionnelle tunisienne des institutions de micro-finance, Salah Dhibi, lors d’une conférence de presse, tenue, samedi, à Tunis, pour présenter le plan d’action de l’association pour la période à venir. Lire

Avec la culture du colza, la Tunisie sera moins dépendante des importations d’huiles végétales

La culture du colza permettra de produire entre 40 à 50% des besoins de la Tunisie en huiles végétales et de produits utilisés pour l’alimentation animale. C’est ce qu’a indiqué le directeur de la production animale à l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Mnaouer Sghairi, en marge de la signature d’un accord entre l’organisation et la société privée Grains Carthage. Lire

Trois chercheurs tunisiens à la pointe de l’exploration de l’espace à la NASA

Leurs lumières sondent l’univers et la matière. Trois chevaliers de l’exploration de l’espace restent, volontiers, sur orbite de la diaspora tunisienne via Reconnectt. Ils sont trois chercheurs tunisiens à se retrouver, de manière fortuite, à travailler à la NASA. Pour seul bagage, ils avaient leurs diplômes avec un tronc commun réalisé en Tunisie. Et ! Une prédisposition à s’acclimater à l’état d’esprit qui commande l’ascension par le mérite personnel. Ils ont eu raison de tous les obstacles, de la langue et de la distance. Lire

L’Afrique aux Africains ?

Le président de la République, Kaïs Saïed, a rompu avec la politique de la Tunisie vis-à-vis de la position de l’Europe envers l’Afrique. En affirmant devant le Parlement européen à Bruxelles que : L’Afrique doit être rendue aux Africains. Ce qui est une position courageuse et panafricaine, sauf qu’il y a une très grande différence entre le discours et la méthode. Lire

Le Festival des ksours fait son grand retour

La 42ème édition du Festival international des ksours sahariens de Tataouine aura lieu les 18, 19 et 20 mars 2023. Le délégué régional aux Affaires culturelles à Tataouine, Badreddine Chaabani, cité par la TAP, a déclaré que “le festival gardera l’essentiel de sa programmation habituelle”. Lire

