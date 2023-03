Les participants à la conférence arabe, organisée sur deux jours et axée sur l’autisme, ont recommandé, jeudi au terme des travaux, l’élaboration d’une base de donnée arabe relative aux experts en autisme afin d’organiser des sessions de formation et soutenir leurs activités.

Ils ont également appelé à réaliser des statistiques relatives aux personnes à besoin spécifique selon des méthodes développées. Ils ont aussi recommandé l’impératif de favoriser une protection nécessaire à la femme enceinte afin de réaliser les analyses nécessaires et adopter un régime permettant la protection du fœtus et minimiser les césariennes lors de l’accouchement qui privent les nourrissons de procurer une immunité naturelle.

Dans le domaine des recherches médicales, les participants ont notamment appelé à échanger les expériences dans le secteur de recherche médicale, de handicap et d’autisme ainsi que de fournir le soutien au centre de recherche scientifique dans les universités et instituts supérieurs tout en encourageant les chercheurs, sur les plans matériel et scientifique.

Un appel a été aussi lancé afin d’élaborer un guide des expériences réussies à l’échelle arabe et internationale concernant la protection et l’insertion des autistes.

Il s’agit aussi de l’élaboration d’un document de sensibilisation simplifié à présenter dans les centres de protection de la mère et de l’enfant afin de contribuer à un dépistage précoce de ce trouble.