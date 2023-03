La Poste tunisienne émet, vendredi 3 mars 2023, un timbre-poste à l’occasion de la célébration du 90ème anniversaire du Scoutisme Tunisien (1933 – 2023), ayant pour slogan ” Engagé à notre promesse “, lit-on dans un communiqué de la Poste tunisienne.

Cette émission rend hommage aux scouts tunisiens, qui s’enorgueillirent des efforts louables déployés par leurs pionniers pour construire leur édifice, soutenir leur fondation et la propagation de ses activités sur tout le territoire du pays.

Elle rend hommage, également, aux initiatives éducatives et communautaires pionnières lancées et mises en œuvre par ses jeunes membres qui réalisent un travail remarquable pour éduquer les enfants et les jeunes aux valeurs vertueuses sur la base de la méthode scoute.

La Poste tunisienne fait savoir que ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du vendredi 3 mars 2023.