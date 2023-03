Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a formulé le souhait de voir le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur afficher une position de soutien et de solidarité en faveur de la Tunisie face à la campagne “sans précédent et injustifiée” orchestrée contre elle, suite à sa “position souveraine” sur le dossier de la migration irrégulière.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 40e session de la réunion du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur qui se tient à Tunis, le ministre de l’Intérieur tunisien a tenu à rappeler que la Tunisie a été de tous temps en faveur d’une approche globale et solidaire de la migration régulière, fondée sur le respect des droits de l’Homme et alliant développement, sécurité et justice.

Taoufik Charfeddine a tenu à souligner que la présente session des travaux du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se tient dans un contexte international et régional agité et versatile dans lequel la région arabe fait face à de nombreux défis et enjeux de taille en matière de sécurité et de développement.

Echanger les vues

Face à de tels défis, ajoute Charfeddine, cette session serait bien une opportunité permettant d’échanger les vues et d’élaborer des positions communes autour des questions posées, en particulier, les menaces sécuritaires et les défis posés par le nombre grandissant de migrants irréguliers transitant vers l’espace européen via certains pays arabes.

Il a déclaré que la Tunisie a adopté une approche basée sur le renforcement des canaux de communication, de coopération et de partenariat avec les pays frères et amis et les organisations et organismes internationaux et régionaux, formulant le souhait de voir la Tunisie développer et diversifier davantage ces relations, au service des intérêts communs et, partant, contribuer aux efforts internationaux pour le maintien de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans le monde.

La Tunisie accueille tout le monde

Le ministre de l’Intérieur a, en outre, tenu à assurer que la Tunisie accueille tout le monde et emprunte la voie de la modération, de la liberté, de la démocratie et de la suprématie de la loi, tout en étant attachée à la culture de la reconnaissance et de l’accueil de l’autre, conformément aux législations et pactes internationaux.

“Nous nous réunissons aujourd’hui en Tunisie pour explorer les voies de coopération afin de réussir à porter haut le devoir de la préservation de la sécurité de nos patries, préalable nécessaire à la garantie de la sécurité et à la dignité de l’être humain”, a martelé le ministre de l’Intérieur.

Il convient de noter que la 40e session de la réunion du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se tient mercredi, à Tunis, en présence du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou Gheit, et du prince Abdelaziz bin Saoud ben Nayef ben Abdelaziz Al Saoud, ministre saoudien de l’Intérieur, président honoraire du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, accompagné de représentants du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe et d’organisations onusiennes et internationales.

Au menu, débats et discussions autour du rapport du Secrétaire général du Conseil sur les travaux du Secrétariat général entre les 39e et 40e sessions du Conseil. Il serait également question de débattre du rapport publié par l’Université Nayef des sciences sécuritaires sur les travaux de l’université entre les deux sessions du Conseil elles-mêmes.