La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a discuté, lors d’une réunion élargie tuniso-qatarie tenue mercredi 1er mars 2023 au palais du gouvernement à La Kasbah, avec le Premier ministre et ministre qatari de l’Intérieur, Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al-Thani, des raisons des blocages enregistrés dans la réalisation de certains projets qataris en Tunisie et les moyens de les surmonter, grâce à un système de suivi et d’évaluation.

Ceci étant et selon un communiqué publié mercredi par la présidence du gouvernement, Bouden a souligné que la Tunisie est satisfaite de l’évolution positive des relations bilatérales au cours de ces dernières années, soulignant l’ambition de mieux renforcer le processus de coopération entre les deux pays, de booster son développement à d’autres domaines diversifiés, et de la hisser à de nouvelles perspectives plus larges.

Elle s’est félicitée, à cette occasion, des relations historiques, fraternelles et économiques entre la Tunisie et le Qatar, ce qui a constitué une base solide pour instaurer des partenariats et des coopérations fructueuses, lesquelles englobent différents domaines: tourisme, énergies renouvelables, transport, jeunesse, sport, santé, commerce et industrie.

Elle a mis l’accent sur l’importance de tenir la réunion de la haute commission, d’intensifier les visites des hauts responsables, et d’organiser les réunions des commissions sectorielles et techniques dans les plus brefs délais, en vue d’examiner les moyens permettant de bénéficier du potentiel dans les deux pays.

La cheffe du gouvernement a rappelé que le gouvernement a décidé un ensemble de mesures pour regagner la confiance des différents acteurs économiques et pour promouvoir le climat des affaires et améliorer le positionnement économique de la Tunisie, évoquant à cet effet les grands axes du programme national des réformes économiques dont la promotion de l’entrepreneuriat et l’appui des start-up en plus de consacrer les règles de concurrence loyale et renforcer la solidité du secteur financier.

Cette réunion a été l’occasion d’échanges de vues et de propositions et de présentation d’un certain nombre de projets entre les ministres tunisiens et leurs homologues qataris.

Cette réunion élargie tuniso-qatarie a rassemblé les deux délégations de deux pays, au cours de laquelle des dossiers de coopération commune ainsi que les perspectives au cours de la prochaine période, ont été examinées.