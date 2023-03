“La Tunisie est soucieuse de faciliter le travail et les contacts des missions diplomatiques accréditées auprès d’elle afin de promouvoir les relations d’amitié et de coopération avec les pays frères et amis, et ce dans le respect des exigences de la Convention de Vienne”, souligne le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, dans un communiqué publié dans la soirée de mardi 28 février 2023 sur ape officielle Favebook.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques stipule “clairement le devoir des diplomates de respecter les lois du pays auprès duquel ils sont accrédités et de ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures”, rappelle le département des Affaires étrangères.

Cette précision intervient “suite à ce qui a été rapporté par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant la poursuite en justice de quelques personnes pour avoir pris contact avec des missions diplomatiques accréditées à Tunis”, lit-on de même source.