L’application TikTok n’est plus la bienvenue chez les employés des gouvernements américain et canadien. Ces derniers ont “ordonné“ aux fonctionnaires de « supprimer l’appli TikTok de leurs appareils ». L’administration Biden donne 30 jours aux fonctionnaires pour enlever le réseau social chinois de leurs téléphones, selon le Bureau de la gestion et de la Maison Blanche, cité par francetvinfo.fr.

Idem pour les agences fédérales américaines à qui on a demandé de “supprimer et d’interdire les installations” de la plateforme de vidéos sur les appareils leur appartenant ou gérés par elles, et d’“interdire le trafic internet” depuis ces appareils vers l’application.

Il faut rappeler que le Congrès avait, fin décembre, une loi interdisant l’usage de TikTok sur les téléphones des fonctionnaires. Car pour les législateurs américains, «… l’application, détenue par l’entreprise chinoise ByteDance, représente une menace pour la sécurité nationale ».

Le Canada et les Etats-Unis ne sont pas les seuls à avoir interdit l’utilisation de l’Application TikTok sur leur territoire. La Commission européenne l’a déjà fait en vue “de protéger l’institution“.

On reproche à la plateforme d’être utilisée « par Pékin pour accéder aux données d’utilisateurs du monde entier ».

Et il y a de quoi, parce qu’en novembre 2022, l’administration de TikTok, 6ème réseau social le plus utilisé dans le monde, avait reconnu que « certains de ses employés chinois pouvaient accéder aux données d’utilisateurs européens ».

Il faut noter que le gouvernement chinois avait offert à l’Union africaine son siège actuel. Mais un audit mené après les travaux de construction de l’édifice avait permis de découvrir que le bâtiment était truffé de micros, et que tout ce qui se disait était directement entendu à Shanghai.

Maintenant que faire pour le reste de la population qui ne travaille pas dans le secteur public ou les institutions publiques ?

Bien sûr, dans les pays en développement, ou certains d’entre eux, ne voient de danger venant de cette application.