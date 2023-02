Une sélection de 12 longs-métrages austro-allemands est au programme de la manifestation “La littérature fait son cinéma”, qui se tient du 03 au 18 mars 2023 à la salle Tahar Chériaa de la Cinémathèque tunisienne à la Cité de la culture Chedly Klibi.

Organisée par le Goethe Institut de Tunis en partenariat avec l’ambassade d’Autriche à Tunis et la Cinémathèque tunisienne, cette manifestation est une invitation à découvrir des œuvres inédites avec une lecture/discussion du livre “Der Trafikant” de l’écrivain autrichien Robert Seethaler programmée le 17 mars 2023, à 16h30, à la bibliothèque spécialisée de la Cinémathèque tunisienne.

“La littérature fait son cinéma” s’inscrit dans le cadre de la programmation cinématographique du Goethe-Institut Tunis “Filmklub” prévoit un programme de longs à moyens-métrages allemands et autrichiens, entre fiction et documentaire, tout en faisant converser la littérature et le cinéma.