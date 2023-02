Plus de 40 exposants représentant plusieurs sous-secteurs de la franchise (éducation, automobile, services aux entreprises, restauration, esthétique, textile/habillement, finances…) sont attendus à la première édition du Salon de la franchise en Tunisie intitulée “Tunisia Franchise Show” qui se tiendra les 3 et 4 mars 2023, selon les organisateurs.

Une délégation libyenne est également attendue à ce Salon organisé par le cabinet d’expertise en franchise Wefranchiz en partenariat avec le CEPEX à Gammarth à Tunis

“La Tunisie compte aujourd’hui entre 200 et 250 réseaux de franchise dont plus des deux tiers sont d’origine tunisienne. Le mode de développement en franchise a connu une accélération ces cinq dernières années, selon Rym Bedoui Ayari, fondatrice de WeFranchiz et experte internationale en développement des réseaux de franchise lors d’un point de presse lundi 27 février au CEPEX.

Le développement des franchises en export ayant également apporté une solution à plusieurs secteurs comme la restauration, le mobilier ou même récemment l’éducation, a-t-elle dit, affirmant qu’une étude récente de son cabinet a révélé que 68.8% des sondés en Tunisie seraient intéressés de se mettre en franchise “.

” La franchise offre aujourd’hui un grand potentiel pour les entreprises nationales soucieuses d’exporter leurs concepts et d’élargir leurs horizons. C’est aussi un vecteur de création d’emploi dans les régions “, a-t-elle ajouté.

Ayari a fait savoir qu’une présentation exclusive du baromètre de la franchise, qui fournira une analyse de l’évolution du secteur de la franchise en Tunisie entre 2016 et 2022 et de son potentiel de croissance à l’avenir, aura lieu lors de la première journée de ce salon, et ce en vue f de donner aux participants une idée sur les tendances du secteur et les opportunités d’investissement.

La première journée du salon accueillera également les matinales de l’exportation organisées par le CEPEX sur le thème ” Comment réussir son projet de franchise à l’international ? ” dans l’objectif d’aider les entreprises tunisiennes à développer leurs outils de l’export de la franchise sur les marchés internationaux. Plusieurs témoignages de marques internationales dont Burger King Nigéria et Nike Afrique sont attendus.

La deuxième journée du salon sera consacrée à l’événement “Franchise Shark Tank”, qui sera soutenu par Smart Capital et Start-up Village en vue de permettre aux entrepreneurs de présenter leurs projets de franchise devant un panel d’investisseurs qui pourra faire des propositions de financement aux projets les plus prometteurs.