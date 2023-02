L’appel à projets du programme cinématographique dédié aux femmes cinéastes “CIRCLE Women Doc Accelerator” 2023 est officiellement ouvert, a annoncé, lundi, Europe creative Tunisie.

Les cinéastes tunisiennes intéressées peuvent postuler en remplissant le formulaire disponible sur ce lien.

La date limite de soumission des dossiers de candidature est fixée au 24 février 2023 et l’annonces des résultats aura lieu au mois d’avril de la même année.

Pour plus d’information, il est possible de se rendre sur le site du programme à l’adresse suivante : https://www.doccircle.me/

Dix femmes cinéastes, réalisatrices ou productrice, avec de solides projets de documentaires créatifs seront sélectionnées en cette sixième édition du programme.

Les participantes sélectionnées auront l’opportunité de développer leurs films avec des experts dans le cinéma documentaire, d’élargir leurs réseaux professionnels et personnels et positionner leurs projets sur la scène européenne et internationale du film documentaire.