Les premiers foyers de rouille jaune ont été détectés dans des exploitations de blé dur dans certaines régions de production du nord-ouest, annonce le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Dans un communiqué publié lundi 20 février 2023, le ministère appelle les céréaliculteurs à assurer le contrôle continu de leurs exploitations de blé tendre, de blé dur et de triticale compte tenu de la rapidité de propagation de la maladie de rouille et de son aspect épidémique.

Il est impératif d’intervenir d’urgence dès l’apparition des premiers signes de cette maladie, par l’utilisation des fongicides agréés et disponibles auprès des services centraux et régionaux du département de l’agriculture.

Les agriculteurs et céréaliculteurs peuvent contacter les services centraux et régionaux du ministère pour plus d’informations sur cette maladie et sur les moyens de se protéger.