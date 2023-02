En raison de la surexploitation de la nappe phréatique dans le secteur agricole, son niveau a remarquablement baissé dans le gouvernorat de Kébili.

Cela est dû essentiellement à la prolifération des exploitations agricoles privées dont plusieurs sont entrées en phase de production pour garantir des quantités importantes de dattes de type Deglet Ennour de haute qualité, destinées à l’exportation.

Bien que conscients de la problématique, les agriculteurs de la région ne voient pas d’autres alternatives pour diversifier l’activité économique dans la région et garantir des emplois aux jeunes.

En effet, ils revendiquent la régularisation de la situation foncière des exploitations agricoles afin de profiter des avantages accordés par l’Etat pour rationaliser la consommation d’eau sachant que plusieurs agriculteurs ont installé, par leurs propres moyens, le système d’irrigation goutte-à-goutte.

Mokhtar Jelidi, chef du département des eaux au Commissariat régional du développement agricole (CRDA), indique que la nappe phréatique dans le gouvernorat de Kébili est exploitée à plus de 200%, ce qui nécessite des mesures urgentes pour rationaliser la consommation. Cette surexploitation est due à l’extension des exploitations agricoles privées.

” La superficie globale des oasis dans le gouvernorat de Kébili est estimée à 40 000 hectares dont 10 500 hectares dans les zones irriguées publiques et près de 30 000 hectares d’exploitations privées créées autour de plus de 8 000 puits non autorisés qui menacent la nappe phréatique”, explique-t-il.

En outre, il estime nécessaire de renforcer la sensibilisation des agriculteurs et de réfléchir à l’exploitation des eaux traitées, indiquant que le Commissariat régional de l’agriculture intervient chaque année pour entretenir le réseau hydraulique et lutter contre le gaspillage des eaux, des actions souvent accompagnées de saisie d’équipements et de suspension de travaux de forage anarchique.

A noter que le gouvernorat de Kébili a produit au cours de la saison agricole précédente près de 250 000 tonnes de dattes.