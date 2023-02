Les problématiques du blocage de plusieurs projets dans la délégation de Béja-nord ont été débattues lors d’une séance de travail au siège du gouvernorat.

A cette occasion, des représentants de la société civile ont lancé un cri d’alarme face à l’état de délabrement des différentes institutions publiques (santé, enseignement et jeunes) dans la délégation de Béja-nord.

Ils ont évoqué entre autres la panne de l’ascenseur de l’hôpital régional de Béja depuis 4 ans, la fermeture d’une partie du lycée Ibn Mandhour et du lycée Hachad face à la détérioration de l’infrastructure, l’interruption des travaux du lycée pilote et de plusieurs écoles rurales de la région.

A ce sujet, le représentant du commissariat régional de l’éducation a fait savoir que les services concernés ont programmé des travaux de maintenance de l’école Boukaslane et le lycée Ibn Mandhour avec une enveloppe estimée à 2,7 millions de dinars.

Pour sa part, le représentant du commissariat régional de la jeunesse et du sport a indiqué que la direction a programmé le gazonnage du stade Boujemaa Kamiti moyennant une enveloppe de plus d’un million de dinars et qu’une enveloppe de 1,7 million de dinars sera consacrée aux travaux de maintenance de la Maison des jeunes de Béja-ville.