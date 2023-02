La nouvelle bibliothèque numérique du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) propose des publications numériques, dans différents formats, en accès libre.

Des lectures en streaming sont offertes sur la plateforme ekotbia qui offre une expérience ebook unique aux narrateurs tunisiens à la voix exceptionnelle.

Les différents projets et productions du Centre ont été au cœur d’une rencontre, ce jeudi 16 février 2023, sur le thème “L’édition numérique : réalité et défis”. Ce rendez-vous a été organisé dans le cadre de la quatrième édition de la Foire du livre tunisien (FNLT) qui se tient du 4 au 18 février 2023.

Le stand du ministère des Affaires culturelles a abrité cette rencontre animée par Rihab Ajili, chargée de communication et des réseaux sociaux au TICDCE, et Aymen Draoui, startupper (propriétaire de Vegabook) qui est parmi l’équipe ayant travaillé sur le lancement d’ekotbia. Le duo a fait une présentation de la plateforme dont le lancement officiel a eu lieu à l’ouverture de la FNLT.

Quatre livres audio, dont trois en arabe et un en français, ont été produits par le TICDCE qui a signé des partenariats avec la Direction générale du livre au ministère des Affaires culturelles et les assurances COMAR qui organisent chaque année le prestigieux prix littéraire “Comar d’or”.

Deux de ces livres, en arabe, sont actuellement accessibles dans la bibliothèque numérique du centre. Les amateurs du livre audio peuvent accéder gratuitement au contenu de ces publications. Plusieurs personnalités du secteur des arts et de la culture ont donné leurs voix à ce projet ambitieux.

L’agence TAP a eu droit à une visite au siège du TICDCE, afin de savoir davantage sur les étapes de création du livre audio jusqu’à sa diffusion sur la plateforme.

L’enregistrement des voix est réalisé dans un petit studio niché dans les locaux ultramodernes et équipés en matériels HD de ce Centre qui a son siège à la Cité de la Culture. Cette étape est assurée sous la coordination générale de Slim Sanheji avec Nesrine Maalem à la production.

“Besawtehonna” (Voix de femmes) est une production du TICDCE, uniquement en version audio, dont les textes sont le fruit d’un travail de groupe. Ce livre audio a été enregistré par les voix d’artistes comme Adam Jebali, Chekra Rameh, Dalila Meftahi, Majd Mastoura, Mariem Manai, Moneem Chouayat et Zeynab Henchiri.

“Sahirtou Menhou Al Layali” (Longues, longues étaient mes nuits à cause, à cause de lui), de Ezzedine Madani est un recueil de nouvelles d’Ali Douagi (1909-1949).

Les acteurs Raouf Ben Amor, Sabeh Bouzouita et Chekra Rameh ont donné leurs voix pour un ebook audio du patrimoine littéraire qui ressuscite l’oeuvre d’une figure emblématique de la scène littéraire et culturelle tunisienne du début du 20e siècle et membre du groupe “Taht Essour”.

Deux livres lauréats du Comar d’Or 2021 sont produits en version audio dans le cadre d’un partenariat tripartite entre les Assurances Comar, le TICDCE et la Direction générale du livre, au ministère des Affaires culturelles.

Le Comar d’or du roman en arabe ” Kiamat Hachachine ” de Hedi Timoumi (éditions Meskiliani) et le Comar d’or du roman en français ” Le Chat et le Scalpel ” de Sofian Ben Farhat (éditions Nirvana) dont l’enregistrement audio est en cours de finalisation.

Selon des données fournies par le TICDCE, Chedli Arfaoui, Kamel Maalaoui et Haithem Lamouchi ont donné leurs voix pour la version audio du livre de Timoumi.

Pour ce qui est du livre de Ben Farhat, les célèbres animateurs Hatem Bouriel et Donia Chaouch se sont associés à cette expérience. Le duo est connu par les auditeurs de la station de radio, francophone RTCI qui diffuse également des programmes en Anglais, Espagnol, Allemand et ltalien.

Outre les livres, la bibliothèque digitale du TICDCE publie désormais des numéros de la Revue mensuelle, en arabe, “alhayat athaqafyah ” qui est éditée par le ministère des Affaires culturelles. Trois numéros (janvier, mai et juin 2022) sont actuellement visibles sur la plateforme.

Certains produits des startups et porteurs de projets relevant du TICDCE sont également publiés. La plateforme ambitionne de lancer des contenus numériques assez riches et diversifiés dans différentes branches du secteur culturel et artistique.

Le TICDCE qui offre de multiples possibilités pour les startups est ouvert à toutes les offres de partenariat du secteur public et privé. Aymen Draoui a annoncé que de nouveaux produits numériques seront visibles sur la plateforme comme les vidéos et les podcasts ainsi que les productions des startups.

” L’importance d’ ‘ekotbia’ réside essentiellement dans l’accessibilité, assez rapide, de tous les produits qui y sont publiés “, a estimé ce jeune créateur de Vegabook, une startup spécialisée dans la diffusion du livre audio.

Ce créateur qui est aussi à l’origine d’autres plateformes numériques, se présente comme étant ” le premier dans sa spécialité en Tunisie et en Afrique ” qui travaille dans le cadre de collaborations avec des éditeurs traditionnels pour la diffusion de leurs livres sur des plateformes ebook de géants du streaming comme Amazon et Apple.

Il dit contribuer ” à la sauvegarde du patrimoine national, notamment les anciennes publications qui ne sont disponibles dans les bibliothèques ou même en version papier “. Selon lui, l’édition numérique donne une seconde vie à des publications rares ou peu accessibles.

La plateforme accueillera aussi les productions des écrivains débutants qui n’ont jamais eu la chance d’éditer leurs manuscrits. ” Un appel à projets sera bientôt lancé et un jury du TICDCE va sélectionner les productions à publier en vue de les aider à intégrer le marché de l’édition numérique “, a estimé Aymen Draoui.

La Bibliothèque numérique ekotbia est l’un des projets numériques qui constituent un grand tournant dans la publication littéraire et culturelle du secteur public, orientée désormais vers le support ebook qui se décline en plusieurs formats numériques adaptés aux besoins des lecteurs.