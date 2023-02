Le nouveau classement des dix entreprises les plus rentables du monde vient d’être publié. Et comme l’on pouvait le deviner, ce sont les deux premières économies mondiales qui dominent ce classement, à savoir les Etats-Unis et la Chine ; dans lequel classement on retrouve notamment les grandes entreprises des technologies, ou “Big Tech“, et réalisé par Investopedia.

Ce qui frappe à première vue, c’est que le classement prend en considération uniquement « les entreprises cotées sur les Bourses américaines et canadiennes », rapporte 01net.com. Ce qui explique l’absence dans ce classement d’une entreprise comme Saudi Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, qui n’est donc pas cotée ni à la Bourse des Etats-Unis ni du Canada.

Le second constat, c’est que « 100 % des entreprises technologiques du classement sont américaines ».

Le troisième est qu’Apple, qui conserve la première marche du podium, «… garde une avance confortable sur ses poursuivants, Microsoft et Alphabet (Google) ».

Ainsi, même s’il est en baisse – à cause de la Chine -, Apple a réalisé « un chiffre d’affaires de 394,33 milliards de dollars et un résultat net de 99,78 milliards de dollars. Des chiffres qui donnent le tournis et qui prouvent la santé financière impressionnante d’Apple ».

Ils s’expliquent d’abord par les fortes ventes des produits du géant californien, à savoir iPhone, iPad, Mac, etc., mais aussi de ses services. Il y a aussi les marges brutes qui s’élèvent à 42% réalisées la firme sur la vente de ses produits.

Derrière Apple, on trouve Microsoft mais très loin, avec un chiffre d’affaires d’un peu plus de 203 milliards de dollars et un résultat net de 69,79 milliards de dollars au cours de l’année 2022. Les services qui font le bonheur de l’entreprise pilotée par Satya Nadella ce sont “ses offres cloud Computing sur ses serveurs Azure“, sans oublier ses produits Office, Windows et LinkedIn, ou la publicité liée à la recherche…

Apple et Microsoft sont suivies par en troisième position par Alphabet, la maison mère de Google, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 282,11 milliards de dollars pour un résultat net de 66,99 milliards de dollars en 2022.

01net rappelle que le modèle économique de Google repose essentiellement sur la vente d’espaces publicitaires sur ses différents services, comme la recherche Google, Maps, YouTube, Chrome ou bien Google Play d’Android.

Par ailleurs, on note également dans ce classement la forte présence des sociétés financières dont l’écrasante majorité (4 sur 5) est chinoise, selon 01net. « Cela s’explique notamment par le soutien qu’elles obtiennent directement auprès du gouvernement chinois ».

C’est ainsi que la 4e position du classement est occupée par la Banque industrielle et commerciale de Chine qui fournit des services bancaires et financiers (prêts aux particuliers et aux entreprises principalement).

De la 5ème à la 10ème position on retrouve successivement : ExxonMobil (le plus grand raffineur de produits pétroliers au monde, 5ème), la Banque de construction de Chine (6e), Shell (7e), la Banque agricole de Chine (8e), JPMorgan (9e), et la Banque de Chine (10e).

Alors, ce classement reflète-t-il réellement la valeur des entreprises ? La réponse est évidemment non, en ce sens qu’il ne prend en compte que les entreprises cotées sur les bourses américaine et canadienne.