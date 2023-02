L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé, en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT), une journée de sensibilisation à Béja autour de la seconde phase du projet destiné aux jeunes du gouvernorat autour de l’investissement responsable.

Dans le cadre de la seconde phase du projet, 20 jeunes entrepreneurs dans les secteurs de l’élevage du mouton noir “Thibar” et des plantes médicinales et aromatiques vont bénéficier d’accompagnement logistique et d’appui financier en vue de concrétiser leurs projets ou les renforcer.

Les jeunes sélectionnés seront suivis durant toutes les étapes de la réalisation du projet avec un financement des équipements par la FAO moyennant une enveloppe entre 8 et 10 mille dinars pour chaque bénéficiaire.

Rappelons que dans la première phase du projet, 20 jeunes agriculteurs dans les secteurs de l’élevage des brebis laitières et l’oléiculture ont bénéficié de ce programme.