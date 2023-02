Le premier centre africain spécialisé dans la cicatrisation des plaies vient de voir le jour en Tunisie. Il se chargera de la formation gratuite de médecins de Tunisie et d’Afrique pour leur permettra de maîtriser les nouvelles techniques thérapeutiques et innovantes dans le traitement du pied diabétique, d’escarres et de brulures.

A l’ouverture de la journée scientifique organisée par l’association tunisienne des plaies et cicatrisation (ATPC) à l’occasion de l’annonce du lancement du centre, le ministre de la santé, Ali Mrabet, s’est félicité du choix de la Tunisie pour abriter cet établissement, le premier du genre, qui reflète la position prestigieuse dont jouit le système de formation et d’études médicales en Tunisie, en plus de son leadership dans le domaine de l’exportation des services de santé et des thérapies avancées.

Le ministre de la santé a ajouté que la formation qui sera dispensée dans ce centre permettra de développer davantage les compétences des médecins, d’améliorer la qualité de la prise en charge du diabète et de réduire le nombre d’amputation des membres de patients diabétiques.

Il est à noter que les ministres de la santé Tchadien et Gambien ont pris part à la journée scientifique organisée à cette occasion en plus de représentants de ministères de la santé de plusieurs pays africains, de cadres médicaux et d’experts de pays arabes et étrangers.