Le premier laboratoire régional des industries culturelles et créatives a été lancé, jeudi, au complexe culturel Assad Ibn el Fourat à Kairouan.

Son lancement a eu lieu à l’occasion de la tenue de la troisième conférence régionale sur l’encouragement à l’investissement culturel, réunissant les gouvernorats de Kairouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax et Sidi Bouzid.

Ce laboratoire a été créé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de réforme et d’encouragement à l’investissement dans le secteur culturel. Il est le fruit d’un partenariat entre la Cellule d’information aux investisseurs, le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique et la délégation régionale aux Affaires culturelles de Kairouan.

A cette occasion, il y a eu la présentation de ce laboratoire régional en tant que projet pilote qui consacre l’importance des industries culturelles et créatives comme étant un vecteur de développement.

Des interventions ont été données par des directeurs généraux d’institutions culturelles publiques dont Salwa Abdelkhalek (Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique), Ramzi Garouachi (Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins – OTDAV) et Rabiaa Belfguira (département de l’action culturelle au ministère des Affaires culturelles).

Samia Chelbi, universitaire et militante active dans le secteur des technologies numérique était également parmi les intervenants qui ont tous souligné l’importance de ce premier laboratoire régional des industries culturelles et créatives. Le point a été également mis sur les moyens d’encadrer les startuppeurs dans ce secteur, en adoptant une vision participative entre les institutions culturelles et la société civile.

Une séance sur les incitations financières et fiscales aux investisseurs dans le secteur culturel était également au menu. Les intervenants sont Tahar ben Hatira, directeur général de la Société tunisienne de Garantie (SOTUGAR), Dorra Fadhloun, chargée de projets à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Lamia Bannouni, chargée de diriger la cellule d’information des investisseurs au ministère des Affaires Culturelles.

La création de laboratoires créatifs dans les régions constitue une initiative qui favorise le développement de l’économie créative et un espace pour encourager la culture entrepreneuriale dans de projets novateurs.