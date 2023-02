La French Tech Tunis vient de recevoir le renouvellement de son statut de Communauté par la Mission French Tech pour une durée de 3 ans (de 2023 à 2025). Cette labellisation confirme le dynamisme et l’implication d’un groupe de bénévoles, implantés dans leur écosystème numérique régional.

Le rôle de La French Tech Tunis sera de rassembler la communauté tech locale et de mettre en œuvre des actions clés pour assurer la promotion des objectifs de la Mission French Tech dans la région (plaidoyer de l’écosystème French Tech, égalité femmes-hommes et inclusion, transition écologique, etc.).

La French Tech Tunis est l’une des 67 Communautés French Tech à l’étranger, recevant le label dans le monde.

Les Communautés French Tech à l’étranger sont des regroupements d’entrepreneurs français ou francophiles, bénévoles et implantés localement. En tant que membres à part entière du réseau French Tech, ils participent au rayonnement de notre écosystème à travers le monde.

Leur mission est de soutenir les actions internationales de la Mission French Tech en animant et en participant à la vie de la communauté entrepreneuriale locale, en soutenant le développement des start-up françaises dans leurs écosystèmes et en menant des actions structurantes en ligne avec les priorités de la Mission French Tech

Composées de fondateurs, d’investisseurs et de salariés de start-up et d’entreprises technologiques, et de tout autre acteur impliqué dans la promotion de la French Tech dans leur zone géographique, les Communautés Internationales mènent leurs actions en lien avec l’ensemble des acteurs du réseau français. Leur objectif est de favoriser les échanges et les rencontres dans leur écosystème local, en favorisant les passerelles avec l’écosystème français.

Les communautés French Tech sont des organisations indépendantes, de formes multiples (groupes informels, associations, etc.) labellisée par l’Etat (La Mission French Tech fait partie du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique). Le label est accordé après un processus d’évaluation ; il y a 3 critères pour être une Communauté French Tech : un minimum de 10 lettres de soutien d’acteurs de l’écosystème local, un conseil d’administration composé d’au moins 70% d’entrepreneurs et d’un tiers de femmes, un agenda aligné sur les priorités de la Mission French Tech.

La French Tech en Tunisie, c’est plus de 1300 startups et environ 50 entreprises tech franco- tunisiennes : startups, entreprises, corporates. C’est la concrétisation d’une dynamique forte à Tunis autour d’un écosystème dont les acteurs partagent les valeurs d’innovation, d’entreprenariat, de collaboration et d’entraide. Pour en savoir plus sur La French Tech Tunis : www.frenchtech-tunis.com

La French Tech Tunis board.