A l’occasion de la commémoration du 65ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef au Kef, un mémorial a été installé, mercredi 8 février 2023, à la Maison de la culture de Sakiet Sidi Youssef, conçu par le sculpteur algérien Taher Hadhoud.

Au cours d’une cérémonie commémorative organisée dans la région qui a réuni une délégation officielle des deux pays frères, la Tunisie et l’Algérie, le Chœur National du Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture a présenté un hymne au patriotisme avec le spectacle ” Ya El-Khadraa “, de l’artiste Lotfi Bouchnak, sous la direction du maestro Youssef El Hani et avec l’accompagnement de la troupe nationale de musique.

Par ailleurs, la commémoration a été marquée par le tour de manivelle du premier film historique algérien utilisant la technologie d’animation 3D intitulé ” Essakia “, réalisé par l’algérien Naoufel Klash d’après un scénario de Tayeb Touhami. Ce film qui revient sur une épopée douloureuse de la région frontalière où a été mêlé le sang des deux peuples pour recouvrer l’indépendance et la liberté, bénéficie du soutien du ministère algérien des moudjahidine et des ayants droit. Le tournage prévoit des scènes qui seront tournées en Algérie, notamment à Alger, Médéa et Souk Ahras.

Il est à noter que la commémoration du 65ème anniversaire des événements du Sakiet Sidi Youssef a été réhaussée de la présence du coté tunisien du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et de la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, et du côté algérien du ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Brahim Merad et du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, ainsi que de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azouz Baalal, et d’un bon nombre de cadres régionaux et locaux, et des représentants de la société civile.-