La Cité des sciences à Tunis célèbre la cinquième édition de la Journée internationale des femmes et des filles de science, samedi 11 février 2023 à l’Auditorium Al Khawarizmi.

L’événement, qui sera axé sur cinq objectifs de développement durable des Nations unies, vise, selon la directrice scientifique de la Cité, Najoua Bey, à favoriser l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science et à mettre en évidence les défis auxquels font face les femmes et les filles tunisiennes dans les domaines de la recherche scientifique, de l’entrepreneuriat, des technologiques et des sciences humaines.

Cette année, la Journée internationale des femmes et des filles de science vise à connecter la communauté internationale aux femmes et aux filles dans les domaines de la science et des technologies, en renforçant les liens entre la science et la cohésion sociale pour des stratégies orientées vers l’avenir. En 2023, cette Journée internationale sera une occasion de présenter les meilleures pratiques pour relever les défis et les opportunités des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Elle se focalise sur le rôle des femmes et des filles de science au profit de ces ODD, notamment, Eau et assainissement (objectif 6), l’énergie abordable et propre (objectif 7), industrie innovation et infrastructure (objectif 9), villes et communautés durables (objectif 11) et les partenariats (objectif 17).

Selon Najoua Bey, cet événement vise à sensibiliser les jeunes, à tirer les enseignements des success stories, à renforcer la cohésion sociale, à réaliser le principe de l’égalité des chances et à soutenir les droits économiques.

Elle a ajouté que les femmes en Tunisie représentent 58% des diplômés universitaires dans le domaine des sciences, selon une étude publiée par l’Organisation des Nations Unies en 2019.