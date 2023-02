La sélection tunisienne de handisports a décroché trois médailles d’or, deux argent et trois de bronze, lors de la première journée du Grand Prix de Tunis de para-athlétisme organisé du 6 au 8 février au stade d’athlétisme de Radès.

Les médailles d’or ont été remportées par Faouzi Rzig (javelot, F34), Yassine Guennichi (poids, F36) et Walid Ktila (100 m chaises, F34).

Les médailles d’argent ont été décrochées par Yosra Ben Jemaa (javelot, F34) et Mohamed Nidhal Khelifi (100 m, T53), tandis que le bronze est revenu à Mohamed Trabelsi (javelot, F34), Ahmed Ben Moslah (poids, F37) et Malek Inghazo (100m, T37).

Au tableau des médailles, l’Irak occupe, à l’issue de cette première journée, la tête du cassement avec 4 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze, suivi de la Tunisie (3 or, 2 argent, 3 bronze) et de l’Ouzbékistan (2 or, 2 argent).

Tableau des médailles :

Or ARG BRO

1. Irak 4 2 1

2. Tunisie 3 2 3

3. Ouzbékistan 2 2 0

4. Maroc 2 0 2

5. Inde 1 1 1

6. Malaisie 1 1 0

7. Algérie 1 0 2

8. A. Saoudite 0 3 0

9. Guinée 0 2 2

10. Angola 0 2 2

11. Roumanie 0 0 1

12. Qatar 0 0 1.