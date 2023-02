Une infographie réalisée par Statista à partir des données de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) classe les trois premiers pays au monde où les infirmiers/infirmières les mieux pays.

Sans doute pensez à des pays développés et à revenu très élevés. Eh ben non. Et selon 20minutes.fr, des pays comme la France souffrent de graves maux qui affectent les soignants, et donc moins attractifs pour le métier de soignant.

Selon cette classification, le Mexique est le pays où l’on retrouve «… le meilleur niveau de rémunération de cette profession : elle est 74 % supérieure au salaire moyen de la population globale ». La Belgique avec +47 %, suit en seconde position ; puis arrive l’Espagne (+41 %). Et il faudra aller à la 30ème position (sur 32) pour trouver la France, selon l’OCDE.

Malgré l’éventuelle barrière de la langue, les soignants tunisiens peuvent donc opter pour ces trois pays.