Onze (11) spectacles, six pays (Tunisie, Canada, Gabon, Italie, Maroc et France), deux ateliers, une résidence et un atelier partage d’expertise, c’st ainsi que se présente en chiffres et en lettres le festival des “Premières chorégraphiques” prévu du 9 au 12 février 2023 au théâtre “Le Quatrième Art” et à “El Hamra”.

Outre les spectacles, le festival sera marqué par l’organisation de deux ateliers encadrés par deux professionnelles venant du Canada.

Le premier, portant sur “La médiation culturelle, un vecteur puissant de rencontre et de développement”, vise à faire découvrir des exemples et des possibilités que peuvent prendre les initiatives et structures de médiation au sein d’un organisme de diffusion et du milieu scolaire au Québec.

Les participants seront ensuite invités à réfléchir et à imaginer des projets en lien avec leur posture et pratique artistique. L’objectif est de mutualiser les ressources en ce qui a trait à l’expérience de médiation et de s’inspirer afin d’imaginer et repenser le contenu d’un atelier de médiation en danse partout dans le monde.

Cet atelier sera assuré par la formatrice Marie-Michelle Darveau, qui travaille activement dans le milieu de la danse, d’abord en Ontario puis au Québec depuis 2014. Elle est interprète, enseignante, créatrice et médiatrice culturelle. Depuis 2018, elle travaille pour Diffusion Hector-Charland comme agente de développement de la danse puis responsable à la médiation.

En 2021, elle fait aussi partie d’un projet de recherche universitaire sur l’enseignant et l’artiste-médiateur passeur de culture. Mise à l’essai d’un modèle d’éducation esthétique. Marie-Michelle collabore avec artistes et enseignants pour imaginer, créer et animer des ateliers de médiation en danse, cirque, théâtre et autres disciplines.

Le deuxième atelier intitulé “Survol du paysage de la danse au Québec” sera un temps d’échange en compagnie d’Annie-Claude Coutu Geoffroy, pour aller à la découverte du paysage de la danse au Québec, ses artistes et ses territoires, la vitalité de sa diffusion en ville comme en région, les efforts déployés pour aller à la rencontre des publics ainsi que la biennale “Parcours Danse”, qui aura lieu en novembre 2023 à Montréal.

Annie-Claude est connue pour contribuer activement au développement de la danse et pour s’engager de façon singulière auprès des artistes et des publics.

Anciennement artiste en danse et programmatrice, elle est aujourd’hui directrice de Parcours Danse, du développement territorial et international à la DSR.

Avec cet atelier guidé par des valeurs d’ouverture et d’enrichissement, elle souhaite également aller à la rencontre des réalités tunisiennes, qui l’interpellent et la fascinent.