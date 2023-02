Le Centre de Recherches et Technologies de l’Eau (CERTE) organisera la conférence du Projet NAWAMED et la cérémonie d’ouverture de l’exposition du Projet MEDWAYCAP sur la valorisation des eaux non-conventionnelles. Cet événement international conjoint des projets MEDWAYCAP et NAWAMED aura lieu le 6 février 2023 à la Bibliothèque Nationale de Tunis.

L’objectif de cet événement est de poursuivre le débat initié par le CERTE avec les différentes parties prenantes et de continuer à partager les expériences et les connaissances autour de l’eau non-conventionnelle.