Des artisans tunisiens participent aux journées du patrimoine à Ghadamès en Libye qui se tiennent du 1er au 3 février 2023.

Les participants tunisiens, originaires de Tataouine et d’autres gouvernorats, exposent des produits et articles artisanaux fabriqués à la main à partir d’huiles et fibres végétales, de céramique, de babouches (chaussures traditionnelles) et de cuir provenant de peau d’animaux.

Pour rappel, l’ancienne ville de Ghadamès est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986.