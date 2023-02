Les patrons les plus puissants du monde semblent ne plus pouvoir ignorer les défis écologiques auxquels fait face l’économie mondiale.

Dans une enquête réalisée en 2022 par Deloitte, le plus grand réseau de cabinets d’audit et de conseil dans le monde, et présentée lors du Forum de Davos 2023, pas moins de 2 000 dirigeants de grandes entreprises ont identifié le changement climatique comme la “deuxième préoccupation la plus urgente derrière l’économie”.

Intitulée “Sustainability Report: Accelerating the Green Transition” et réalisée dans 24 pays, l’enquête montre que les effets du changement climatique ont eu un impact sur l’organisation des chefs d’entreprise (CEO) d’une manière ou d’une autre au cours de la dernière année.