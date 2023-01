Dans un document publié récemment, Business France Tunisie (BFT) a présenté les opportunités du marché en termes de solutions pour les industries agroalimentaires (IAA).

Pour commencer, Business France informe que la Tunisie organise cette année 2023 la première édition du Salon “Agrobusiness Medafrica“, événement tunisien “à dimension africaine spécialisé dans les industries agroalimentaires“.

Son objectif est « de mettre en lumière la maturité du secteur IAA en Tunisie, son haut niveau de conformité aux normes internationales et ses programmes d’investissement ». Car l’agroalimentaire est un secteur stratégique de l’économie tunisienne par l’importance de sa valeur ajoutée, la part des exportations, les emplois créés et les investissements.

Au cours de la dernière décennie, le secteur s’est fortement modernisé. « À l’origine, les industries agroalimentaires étaient limitées au conditionnement et à la conservation des denrées alimentaires brutes, dans une optique de régulation du marché local. Avec le temps, des ambitions de développement à l’international ont émergé, accompagnées par l’apparition d’une industrie innovante de deuxième et troisième transformation », relate Business France.

En termes de bilan, l’IAA poursuit son développement et sa croissance, et ce en dépit de plusieurs entraves. En effet, « dans un contexte mondial de crise, soumis à un grand nombre de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement (notamment pour les intrants agricoles et les denrées alimentaires), le secteur de l’IAA en Tunisie revêt plus que jamais une importance stratégique pour répondre aux besoins de valorisations de la production agricole nationale. Cela se traduit par un intérêt croissant des investisseurs pour ce secteur », souligne Business France Tunisie.

Ainsi, plus d’un millier de projets dans le secteur des IAA ont été créés, ayant procuré quelque 8 000 nouveaux emplois. Les exportations dans le secteur des IAA ont connu une croissance de plus de 40% en 2022, sachant que 171 industries créées cette année-là sont déjà exportatrices, explique l’organisme français.

En outre, il y a une diversification importante de l’offre de l’industrie agroalimentaire due à l’évolution sociétale et le changement des tendances de consommation (bio, épicerie fine, sans gluten, etc.).

Du coup, le secteur IAA attire davantage d’investissements étrangers d’il y a 20 ans.

En effet, « la croissance et la maturité du secteur IAA ont été accompagnées par des projets de partenariat entre des grandes firmes tunisiennes et étrangères », assure BFT qui ajoute que « 119 entreprises du secteur des IAA sont issues de partenariats. La France se situe toujours en première position en tant que partenaire privilégié de la Tunisie avec plus de 25 grands projets de partenariats ».

Il s’agit entre autres de :