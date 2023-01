Les 100 leaders industriels et innovateurs en Intelligence Artificielle les plus influents en Afrique et Europe se retrouveront au World AI Cannes Festival (WAICF), et ce du 9 au 11 février 2023.

Objectif : « partager des solutions visionnaires, des idées concrètes et des conseils pour aider à créer un monde d’IA plus utile et à faire passer les entreprise et leurs stratégies au niveau supérieur », selon le site africamutandi.com.

Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir d’informations sur la participation ou non à cet événement des start up tunisiennes spécialisées en IA, entre autres Instadeep, considérée aujourd’hui comme la plus internationale des start up africaines.