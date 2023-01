La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed a annoncé l’ouverture des inscriptions au concours du Prix Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) de littérature dans sa troisième édition 2023. Le dernier délai de dépôt des œuvres postulantes au prix est fixé au 30 juin 2023.

Cette troisième édition récompense la meilleure œuvre dans les catégories littéraires suivantes :

1. Le roman ou le recueil de nouvelles en langue arabe : 20 000 DT

2. Le roman ou le recueil de nouvelles en langue française : 20 000 DT

3. L’essai en langue arabe ou française : 20 000 DT

4. Le recueil de poésie en arabe ou en français : 20 000 DT

5. Le livre ou bande dessinée adressés à l’enfant et / ou l’adolescent : 10 000 DT.

Les œuvres doivent être publiées en Tunisie ou en coédition avec une maison d’édition tunisienne entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 et ne doivent pas avoir été déjà primées dans un autre prix littéraire.

Pour rappel, la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed organise chaque année un concours littéraire en hommage à feu l’initiateur de l’idée et dont ce prix porte le nom, afin de promouvoir le livre tunisien, inciter à la lecture, notamment chez les jeunes tunisien-ne-s, et encourager les auteur-e-s, les éditeur-trice-s et les distributeur-e-s du livre.